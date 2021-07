Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 150 au fost date disparute in urma viiturilor care au lovit joi dimineata provincia Nouristan din nord-estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP si Reuters. "Aproximativ 40 de persoane au murit noaptea trecuta…

- Cel putin patru persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma unui atac terorist produs marti in Kabul, capitala Afganistanului, anunta autoritatile locale, conform agentiei Reuters, precizeaza Mediafax.

- Cel putin 12 oameni au fost ucisi într-o explozie survenita la o moschee din apropiere de Kabul în timpul rugaciunii de vineri, au anuntat responsabili locali citati de AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Explozia s-a produs în interiorul moscheei din districtul Shakar Darah,…

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise intr-o explozie in interiorul unei moschei din capitala afgana Kabul in timpul rugaciunilor de vineri. Ferdous Faramarz, purtatorul de cuvant al poliției din Kabul, a declarat ca Imamul moscheii se numara printre cei 12 morți și cel puțin alte 15 persoane au fost…

- O explozie provocata sambata, 8 mai, in fata unei scoli de fete din capitala afgana Kabul s-a soldat cu cel putin 30 de morti si 52 de raniti, dintre care multi copii, a anuntat ministerul afgan de interne, citat de CNN . Atacul asupra școlii Sayeed-ul-Shuhada din zona Dasht-e-Barchi, Kabul, nu a fost…

- Mai multe explozii au avut loc sambata la o școala din capitala afgana Kabul, cel puțin 40 de persoane fiind ucise și alte cateva zeci ranite, multe dintre victime fiind studente. Un inalt oficial al Ministerului de Interne a declarat pentru Reuters, sub condiția anonimatului, ca majoritatea victimelor…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite in urma unui atentat produs sambata in orasul Kabul, capitala Afganistanului, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate afgane, citate de postul Sky News. Atacul terorist a avut loc in zona Dasht-i Barchi, in partea…

- Cel putin 20 persoane si-au pierdut viata si alte 70 au fost ranite dupa ce un pod pe care circula un tren de metrou cu mai multe vagoane in Ciudad de Mexico s-a prabusit peste o artera rutiera in cursul serii de luni, transmit Reuters si EFE, citate de stiri.tvr.ro. Imagini difuzate de postul local…