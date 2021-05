Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 21 de persoane au fost ucise si 90 ranite vineri, in estul Afganistanului, intr-un atac cu vehicul capcana pe care autoritatile afgane l-au atribuit talibanilor, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Cel puțin 30 de oameni au fost uciși, vineri seara, in urma unui atentat cu mașina capcana care a avut loc in estul Afganistanului, in apropiere de Kabul. In plus, potrivit bilanțului provizoriu, cel puțin 60 de oameni au fost raniți.

- Un nou atentat terorist, a fost CARNAGIU. Sunt cel putin 12 morti si multi raniti ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Doisprezece ofiteri de politie au fost ucisi in Afganistan, dintre care sapte intr-o…

- Cel putin 12 reprezentanti ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in cursul mai multor atacuri violente in noaptea de luni spre marti, relateaza DPA, citand oficiali afgani. Cel putin opt ofiteri de politie au fost ucisi, iar alti doi raniti in urma unui atac al insurgentilor impotriva unui…

- Cel putin 12 reprezentanti ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in cursul mai multor atacuri violente in noaptea de luni spre marti, relateaza DPA, citand oficiali afgani. Cel putin opt ofiteri de politie au fost ucisi, iar alti doi raniti in urma unui atac al insurgentilor impotriva…

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata dupa ce un elicopter militar a fost doborat in centrul Afganistanului, au anuntat joi autoritatile afgane, citate de France Presse, anunța AGERPRES. Incidentul a avut loc miercuri seara intr-un district al provinciei Wardak, unde fortele guvernamentale…

- Incidentul a avut loc miercuri seara intr-un district al provinciei Wardak, unde fortele guvernamentale afgane lupta impotriva militiilor locale."Elicopterul nostru a fost doborat", a declarat presedintele afgan, Ashraf Ghani, in cadrul unei ceremonii la palatul prezidential, promitand ca cei responsabili…

- Un nou atentat terorist. Sunt cel puțin 14 morți si zeci de raniti ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Cel putin 14 soldati afgani au murit in urma exploziei unei masini-capcana in provincia Nangarhar din estul Afganistanului.…