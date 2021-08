Afganistan: Cel puţin 20 de morţi în ultima săptămână în timpul evacuării de pe aeroportul din Kabul (oficial NATO) Cel putin 20 de persoane au murit in ultimele sapte zile in si in jurul aeroportului din Kabul dupa ce insurgentii talibani au preluat controlul capitalei afgane duminica trecuta, a declarat duminica un oficial NATO, relateaza Reuters.



"Criza din afara aeroportului din Kabul este nefericita. Prioritatea noastra este sa evacuam toti strainii cat de curand posibil", a spus oficialul NATO sub protectia anonimatului.



Multimile adunate la aeroport au devenit tot mai mari in ultima saptamana, afectand operatiunile SUA si ale altor tari de a incerca sa evacueze mii dintre diplomatii



