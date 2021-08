Afganistan: Bilanţul atacurilor din apropierea aeroportului de la Kabul a crescut la cel puţin 13 morţi şi 60 de răniţi Cel putin 13 persoane au fost ucise si alte 60 ranite in urma celor doua explozii produse joi in apropierea aeroportului din Kabul, unde mii de cetateni afgani sunt aglomerati in incercarea de a parasi tara inaintea incheierii operatiunilor internationale de evacuare, relateaza mass-media locale citate de agentia EFE.



Unele posturi TV afgane au aratat de asemenea imagini cu numeroase cadavre la locul celor doua atentate, primul in apropierea unei portia a aeroportului, iar celalalt langa hotelul Baron.



