- Presedintele american Joe Biden a declarat ca nu regreta decizia de a scoate fortele armate ale SUA din Afganistan. Pe fondul retragerii trupelor straine aliate, rapoartele indica o crestere a numarului de victime civile, pe masura ce talibanii cistiga teren in lupta, transmie Mediafax.ro. {{540675}}"Am…

- Talibanii au atentionat marti Turcia in legatura cu mentinerea de trupe in Afganistan dupa retragerea fortelor straine din aceasta tara, spunand ca este o decizie "condamnabila", relateaza AFP. "Decizia liderilor turci nu este inteleapta. Este o incalcare a suveranitatii si integritatii noastre teritoriale",…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca Ankara si Washington s-au pus de acord asupra 'modalitatilor' unei viitoare asumari a securitatii aeroportului din Kabul de catre fortele turce dupa retragerea americana din Afganistan, transmite AFP. 'Impreuna cu SUA si NATO, am…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat, joi, ca misiunea militara a țarii sale in Afganistan “va fi incheiata la 31” august. Joe Biden a dat asigurari ca “obiectivele” in lupta contra amenintarii teroriste au fost “atinse” pe acest front. Statele Unite nu au intervenit in Afganistan in urma cu 20 de…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca misiunea militara a Statelor Unite in Afganistan 'va fi incheiata la 31' august, dand asigurari ca americanii 'si-au atins obiectivele' in aceasta tara, si anume lupta impotriva amenintarii teroriste, transmit Reuters si AFP. Statele Unite…

- Trupele americane si NATO au parasit baza aeriana de la Bagram, au declarat vineri mai multe surse din cadrul Pentagonului pentru AFP și BBC, acestea adaugând ca retragerea tuturor trupelor straine din Afganistan este iminenta, potrivit News.ro.„Toate fortele coalitiei au parasit…

- Rusia a lansat un avertisment dur catre SUA inainte de prima intalnire dintre Vladimir Putin și Joe Biden de luna viitoare. Cei doi lideri mondiali se vor intalni fața in fața la Geneva pe 16 iunie. Serghei Ryabkov, viceministrul de externe al Rusiei, a avertizat Washingtonul sa se aștepte la semnale…