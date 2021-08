Afganistan: Belgia pune capăt evacuărilor de pe aeroportul din Kabul Belgia a anuntat miercuri ca a pus capat operatiunilor sale de evacuare de pe aeroportul din Kabul, cu cateva zile inainte de retragerea trupelor americane care securizeaza situl, relateaza AFP. "Guvernul federal a luat decizia de a pune capat evacuarilor de pe aeroportul din Kabul, avand in vedere evolutia situatiei in Afganistan", a anuntat pe Twitter prim-ministrul belgian Alexander De Croo. Le gouvernement federal a pris la decision de mettre un terme aux evacuations depuis l’aeroport de Kaboul, au vu de l’evolution de la situation en Afghanistan et en accord avec les partenaires europeens.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

