Barbatii au revenit la cursuri luni in universitatile afgane redeschise dupa lunga vacanta de iarna, spre deosebire de femei, carora regimul taliban nu le da voie sa studieze, informeaza AFP.

- Barbatii au revenit la cursuri luni in universitatile afgane redeschise dupa lunga vacanta de iarna, spre deosebire de femei, carora regimul taliban nu le da voie sa studieze, informeaza AFP.

Activiste afgane acuza ca suspendarea dreptului la angajare pentru femeile care lucreaza in organizatiile neguvernamentale (ONG) nationale si internationale impusa sambata de guvernul taliban anuleaza una dintre cele mai importante surse de venit pentru cele mai vulnerabile femei din Afganistan

Uniunea Europeana a condamnat sambata interdictia impusa de talibani femeilor de a lucra in ONG-uri locale si straine in Afganistan, potrivit Agerpres.

"S-au depus plangeri grave despre nerespectarea hijabului islamic si a altor reguli referitoare la munca femeilor in organizatii nationale si interntaionale", anunta intr-o scrisoare in posesia care ar fi intrat AFP, ministerul insarcinat cu aprobarea licentelor ONG-urilor care opereaza in Afganistan.

Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca talibanii incearca sa le condamne pe femeile din Afganistan "la un viitor intunecat și fara oportunitați" prin interzicerea la universitați, scrie Reuters, potrivit mediafax.

- Autoritatile talibane au anuntat marti ca universitatile afgane le sunt interzise de acum fetelor, deja private de invatamantul secundar in Afganistan de la venirea la putere a fundamentalistilor islamisti, pentru o durata nedeterminata, relateaza AFP.