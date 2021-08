Afganistan: Avionul de evacuare german nu a putut ateriza la Kabul, redirecţionat la Taşkent Primul din cele trei avioane de evacuare germane în drum spre Afganistan a fost redirectionat la Taskent, capitala Uzbekistanului, dupa ce nu a putut ateriza pe aeroportul din Kabul, a anuntat luni un general german, citat de Reuters și Agerpres. Avionul de transport A400M s-a rotit în aer deasupra Kabulului mai mult de o ora înainte de a-si schimba destinatia, a declarat generalul Markus Laubenthal la canalul public ZDF. Un purtator de cuvânt al Ministerului de Externe a anuntat mai devreme la Berlin ca niciun zbor de evacuare nu poate parasi Kabulul din cauza ca oamenii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul din cele trei avioane de evacuare germane in drum spre Afganistan a fost redirectionat la Taskent, capitala Uzbekistanului, dupa ce nu a putut ateriza pe aeroportul din Kabul, a anuntat luni un general german, citat de Reuters. Avionul de transport A400M s-a rotit in aer deasupra Kabulului…

- Primul din cele trei avioane de evacuare germane in drum spre Afganistan a fost redirectionat la Taskent, capitala Uzbekistanului, dupa ce nu a putut ateriza pe aeroportul din Kabul, a anuntat luni un general german, citat de Reuters.

- Un avion militar afgan a fost doborat de fortele de aparare antiaeriana uzbece si s-a prabusit dupa ce a trecut frontiera cu Uzbekistanul, a anuntat luni Ministerul Apararii uzbec, citat de Reuters. Guvernul afgan a cazut duminica si insurgentii talibani au preluat controlul asupra capitalei…

- Regimul de la Beijing a transmis ca respecta „voința și alegerea” poporului afgan și spera ca talibanii vor putea pune in aplicare promisiunile legate de faptul ca „va asigura tranziția lina a situației din Afganistan”, conform CNN. „Talibanii afgani au declarat ieri ca razboiul din Afganistan s-a incheiat…

- Danemarca si Norvegia isi inchid temporar ambasadele de la Kabul, iar Germania isi reduce personalul diplomatic din capitala afgana "la minimul absolut" in contextul ofensivei talibanilor, care se apropie tot mai mult de Kabul, au anuntat ministrii de externe ai celor trei tari, citati de Reuters,…

- Prezent la o conferința regionala de la Taskent (Uzbekistan) a țarilor Asiei centrale, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut ca retragerea forțelor americane din Afganistan implica un risc securitar pentru țarile limitrofe și, prin extensie, pentru Rusia. O situație care suscita neliniște…

- Armata americana a anuntat marti ca a incheiat in proportie de 'peste 90%' retragerea finala din Afganistan, la aproape 20 de ani de la debutul interventiei sale militare, alaturi de NATO, in urma atentatelor de la 11 septembrie 2001, transmit AFP si Reuters. 'Procesul de retragere continua.…

- Germania a emis 2.400 de vize unor localnici care au asistat fortele germane in Afganistan si care acum incearca sa obtina protectie fata de talibani in contextul in care acestia controleaza o parte tot mai mare din teritoriul tarii, a declarat luni, la Berlin, un purtator de cuvant al Ministerului…