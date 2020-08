Autoritatile afgane au anuntat vineri ca au inceput eliberarea celor 400 de talibani a caror iesire din detentie conditioneaza inceperea negocierilor de pace cu insurgentii, transmit AFP si Reuters. Purtatorul de cuvant al Consiliului de securitate nationala, Javid Faisal, a transmis pe Twitter ca un grup de 80 de detinuti a fost eliberat joi, ceea ce va 'accelera eforturile in vedere discutiilor directe si a unei incetari a focului durabile si nationale'. Soarta acestor 400 de talibani a fost unul din principalele obstacole in inceperea negocierilor, amanate in mod repetat, intre insurgenti…