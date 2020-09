Negocierile istorice intre guvernul afgan si talibani vizand incheierea razboiului de 19 ani din aceasta tara au inceput sambata la Doha, relateaza AFP, Reuters si dpa. Seful diplomatiei din Qatar, seicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a prezidat ceremonia de deschidere a acestor negocieri organizate intr-un mare hotel din Doha, in prezenta secretarului de stat american Mike Pompeo si a emisarului american in Afganistan, Zalmay Khalilzad. Foto: (c) Ibraheem al Omari / REUTERS Negocierile istorice dintre guvernul afgan si insurgentii talibani ar trebui sa fie bazate pe ideea ca nu…