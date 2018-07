Cel putin sapte persoane au fost ucise duminica la Kabul intr-un atac sinucigas comis la ora incheierii programului in apropierea ministerului Dezvoltarii Rurale, unde se aflau prezenti consilieri straini, transmite AFP, care precizeaza ca atentatul a fost revendicat de gruparea Stat Islamic (SI).



Acest nou atac a avut loc in ziua in care ONU a anuntat cel mai grav bilant al victimelor civile in ultimii zece ani, cu aproape 1.700 de afgani ucisi de la inceputul anului, in principal in atentate.



"Tinta atentatului este inca incerta. Conform informatiilor noastre, cel putin…