- Președintele american Joe Biden va oferi o declarație de presa joi seara de la Casa Alba dupa atacurile teroriste de la amiaza de langa aeroportul internațional din Kabul in care au murit 12 militari americani și cel puțin 60 de civili afgani. Au fost primele pierderi pe care le sufera armata americana…

- Departamentul american al Apararii a confirmat, joi seara, ca printre persoanele ucise in dublul atentat produs in zona Aeroportului din Kabul se numara militari americani, fara insa a oferi detalii, noteaza mediafax. "Putem confirma ca un numar de membri ai Armatei SUA au fost ucisi in atacul…

- Secretarul de presa al Pentagonului a anunțat joi ca o explozie a avut loc in afara aeroportului din Kabul, adaugand ca nu este clar daca sunt raniți, relateaza Reuters. Informațiile inițiale arata ca explozia a fost provocata atentat sinucigas, potrivit unui oficial american citat de Reuters. Un oficial…

- Armata americana isi va continua eforturile de evacuare de la aeroportul din Kabul pana la termenul limita de 31 august daca este nevoie, dar in ultimele doua zile prioritatea va fi transportul trupelor si echipamentului militar americane, a anuntat miercuri Pentagonul, potrivit Reuters. Generalul-maior…

- Armata americana a anuntat marti ca a incheiat in proportie de 'peste 90%' retragerea finala din Afganistan, la aproape 20 de ani de la debutul interventiei sale militare, alaturi de NATO, in urma atentatelor de la 11 septembrie 2001, transmit AFP si Reuters. 'Procesul de retragere continua.…

- Toate trupele americane si ale NATO au parasit baza aeriana Bagram, de langa Kabul, a anuntat vineri un responsabil american din domeniul apararii, afirmand ca retragerea tuturor fortelor straine prezente in Afganistan este iminenta, potrivit AFP si Reuters. 'Toate fortele coalitiei au parasit…

- Pentagonul a anuntat marti ca a retras jumatate din trupele si echipamentele sale militare din Afganistan, transmite Reuters. Armata SUA a transferat echivalentul a aproximativ 500 de incarcaturi de avioane mari de marfa, potrivit unei actualizari a Comandamentului Central al SUA. Aproximativ…