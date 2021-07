Afganistan: Armata desfăşoară trupe pentru o contraofensivă în nord după cuceririle teritoriale ale talibanilor Autoritatile afgane au desfasurat marti sute de soldati si membri ai militiilor proguvernamentale pentru a contracara o vasta ofensiva a talibanilor in nordul tarii, in urma careia o mie de militari afgani au fost nevoiti luni sa se puna la adapost in tara vecina Tadjikistan, relateaza AFP. Luptele s-au intensificat in mai multe provincii afgane, dar talibanii si-au concentrat eforturile mai ales in nord, unde au cucerit mai multe zeci de districte de cand SUA si NATO au inceput in mai retragerea finala a trupelor lor. In fata inaintarii ingrijoratoare a talibanilor in nord, departe de bastioanele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de membri ai fortelor afgane de securitate au trecut frontiera in Tadjikistan, in urma unei inaintari a talibanilor in nordul Afganistanului, anunta granicerii tadjici, relateaza Reuters. Aceste treceri ale frontierei releva o rasturnare rapida a situatiei in Afganistan, in contextul…

- In jur de 5.000 de familii afgane si-au parasit locuintele din Kunduz, oras din nord-estul tarii incercuit de talibani dupa mai multe zile de lupte intre acestia si fortele guvernamentale, au anuntat sambata responsabili locali, citati de AFP. Talibanii au incercuit aceasta capitala de…

- Talibanii isi continua cuceririle teritoriale in Afganistan, preluand controlul asupra a inca doua districte, unul din ele de importanta strategica, transmite miercuri agentia dpa, citand surse oficiale. Dupa doua zile de lupte intense intre talibani si fortele de securitate in districtul…

- Cel putin 150 de militari afgani au fost ucisi sau raniti în ultimele 24 de ore, în urma unei intensificari a atacurilor talibanilor, în contextul retragerii trupelor straine, anunta luni oficiali afgani, relateaza agenția Reuters citata de News.ro. Confruntari armate fac…

- Armata americana recunoaste ca este responsabila de moartea a 23 de civili in 2020, in principal in timpul operatiunilor sale din Afganistan, potrivit unui raport al Pentagonului publicat miercuri, ale carui estimari sunt mult mai mici decat cele ale ONG-urilor.

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti în ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, în contextul în care armata americana a început retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP,…

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti in ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, in contextul in care armata americana a inceput retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP. Talibanii si…

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti in ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, in contextul in care armata americana a inceput retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP. Talibanii…