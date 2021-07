Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a anuntat marti ca a incheiat in proportie de 'peste 90%' retragerea finala din Afganistan, la aproape 20 de ani de la debutul interventiei sale militare, alaturi de NATO, in urma atentatelor de la 11 septembrie 2001, transmit AFP si Reuters. 'Procesul de retragere continua.…

- Germania a finalizat retragerea trupelor sale din Afganistan, inceputa in mai, a anuntat marti ministerul apararii de la Berlin, in timp ce armata americana are programat sa paraseasca tara central-asiatica pana cel tarziu pe 11 septembrie, informeaza AFP. "Dupa aproape 20 de ani de desfasurare,…

- Pentagonul a anuntat marti ca a retras jumatate din trupele si echipamentele sale militare din Afganistan, transmite Reuters. Armata SUA a transferat echivalentul a aproximativ 500 de incarcaturi de avioane mari de marfa, potrivit unei actualizari a Comandamentului Central al SUA. Aproximativ…

- Armata americana a anuntat marti ca a realizat pana acum intre 6 si 12% din procesul retragerii sale din Afganistan, ce urmeaza sa se incheie pana la 11 septembrie, transmite AFP. La data de 10 mai, orele 14.00 GMT, Statele Unite evacuasera din Afganistan echivalentul a 104 incarcaturi de avioane de…

- Germania isi va sincroniza cu SUA retragerea trupelor sale din Afganistan, a anuntat miercuri ministrul apararii german Annegret Kramp-Karrenbauer, care a adaugat ca asteapta o decizie a NATO in aceasta privinta dupa o sesiune speciala a Aliantei ulterior in cursul zilei de miercuri, transmite Reuters.…

