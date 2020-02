Stiri pe aceeasi tema

- Doi militari americani au fost ucisi si alti sase raniti intr-un atac cu mitraliera comis de un soldat afgan sambata in estul Afganistanului, a anuntat duminica armata americana, citata de France Presse. “Informatiile actuale indica faptul ca o persoana ce purta o uniforma afgana a deschis focul cu…

- Cel putin 17 civili, intre care copii, au fost ucisi joi in bombardamente ale regimului sirian sau ale aliatul sau rus vizand mai multe sectoare din nord-vestul Siriei, dominat de jihadisti, potrivit unui nou bilant furnizat de Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP, potrivit…

- Doi militari americani au murit, iar alti doi au fost raniti in urma unei explozii produse sambata in provincia afgana Kandahar, anunta Misiunea NATO, conform agentiei Reuters, scrie Mediafax.Un dispozitiv artizanal a explodat la trecerea unui vehicul militar american, in zona Dand din Kandahar.…

- Cel putin doi civili si-au pierdut viata si alti 20 au fost raniti joi intr-un raid aerian impotriva unei strazi comerciale din Zawiya, la vest de capitala Libiei, potrivit unui responsabil local, scrie AFP. "Doua persoane au fost ucise si alte 20 ranite (...) intr-o lovitura aeriana impotriva unor…

- Numarul victimelor din randul civililor inregistrate in Afganistan din 2009 si pana in prezent a depasit recent 100.000, a informat joi intr-o declaratie de presa seful Misiunii ONU de asistenta in Afganistan, Tadamichi Yamamoto, transmite dpa. Potrivit sursei citate, acesti oameni au fost raniti sau…

- In medie, noua copii au fost ucisi sau raniti zilnic in primele noua luni ale acestui an, a declarat Fondul International al Natiunilor Unite pentru Urgente ale Copiilor (UNICEF) marti intr-un raport, citat de DPA.

- Cel putin cinci civili au fost ucisi in raiduri aeriene in noaptea de duminica spre luni impotriva unui cartier rezidential de la periferia capitalei libiene Tripoli, potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, citat de France Presse. "Raidurile aeriene violente impotriva…