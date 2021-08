Afganistan: Ambasada SUA la Kabul şi-a suspendat activitatea Ambasada Statelor Unite la Kabul si-a suspendat activitatea incepand de marti, potrivit unui anunt postat pe site-ul misiunii diplomatice americane din capitala afgana, informeaza Reuters. ''Desi guvernul Statelor Unite si-a retras personalul de la Kabul, noi vom continua sa ajutam de la Doha, Qatar, cetatenii americani si familiile lor din Afganistan'', indica anuntul citat. SUA si-au incheiat luni retragerea tuturor fortelor sale desfasurate in Afganistan, punand astfel capat unei prezente de 20 de ani pe teritoriul afgan. La cateva ore dupa plecarea ultimilor soldati americani… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statelor Unite la Kabul le-a cerut vineri cetatenilor americani, intr-o alerta de securitate, sa paraseasca imediat imprejurimile aeroportului, la o zi dupa un atac care a facut cel putin 85 de morti, relateaza AFP. "Cetatenii americani care se afla in acest moment la Abbey Gate, East Gate,…

- Ambasada SUA din Kabul le recomanda cetatenilor americani sa nu se deplaseze acum la aeroportul international Hamid Karzai, potrivit unei alerte de securitate transmise miercuri, relateaza Reuters și Agerpres. Cetatenii aflati la deja la poarta Abbey, la portile de est si de nord au primit recomandarea…

- Statele Unite au evacuat 2.500 de cetateni americani de la Kabul in ultima saptamana si sunt pregatite sa lupte cu 'timpul si spatiul' pentru a continua evacuarile din Afganistan, au indicat sambata oficiali ai Pentagonului, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Cu prilejul unui briefing de presa,…

- Aproximativ 24 de diplomati americani din Afganistan au trimis luna trecuta o telegrama in care il avertizau pe secretarul de stat Antony Blinken in legatura cu riscul caderii capitalei Kabul in mana talibanilor in timp ce trupele americane se retrageau, transmite vineri Reuters citand informatiile…

- Departamentul de Stat al SUA a anuntat joi ca va creste numarul functionarilor consulari la Kabul, dar si in Qatar si Kuweit, pentru a sprijini efortul de evacuare din Afganistan, in conditiile in care mii de afgani incearca cu disperare sa ajunga la aeroport dupa ce talibanii au preluat puterea duminica,…

- Ambasada Statelor Unite din Kabul i-a avertizat miercuri pe cetațenii americani ca nu poate asigura trecerea în siguranța catre aeroportul din Kabul folosit pentru evacuarea țarii, relateaza CNN.„Guvernul Statelor Unite nu poate asigura trecerea în siguranța catre Aeroportul…

- ​​Pușcașii marini americani, desfașurați de urgența la Kabul pentru a asigura securizarea aeroportului din capitala afgana, au tras focuri de arma luni pentru a readuce sub control mulțimea de oameni care invadase pista în speranța ca vor prinde un ultim zbor înainte ca talibanii sa preia…

- Turcia s-a oferit sa asigure securitatea aeroportului din Kabul dupa ce trupele americane si celelalte forte NATO se vor retrage din Afganistan, transmite marti Reuters. Oficialitati turce afirma ca Ankara a facut aceasta propunere la reuniunea ministeriala a NATO din luna mai, atunci cand…