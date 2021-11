Stiri pe aceeasi tema

- Un purtator de cuvant al talibanilor a confirmat, sambata, ca trupurile celor patru activiste pentru drepturile femeilor au fost gasite in nordul țarii, scrie Hotnews , care citeaza AFP. Potrivit Ministerului de Interne taliban, au fost arestați doi suspecți. Astfel de asasinate au devenit tot mai frecvente…

- Talibanii au facut prima execuție a unei activiste femeie afgana de cand au revenit la putere. O activista afgana a fost ucisa, fiind primul astfel de caz de la preluarea puterii de catre talibani. Frozan Safi, in varsta de 29 de ani, a disparut in urma cu doua saptamani. Activista și profesoara de…

- Un purtator de cuvant taliban a confirmat, sambata, moartea a patru femei afgane ale caror cadavre au fost gasite in Mazar-i-Sharif (Nord) in contextul in care mai multe asasinate asupra activistelor au fost raportate recent, scrie AFP. O activista pentru drepturile femeilor din Mazar-i-Sharif,…

- Cel putin 19 persoane au fost ucise, iar alte 50 ranite, marti, intr-un atac care a vizat un spital militar din Kabul, potrvit unui bilant prezentat de catre un oficial de la Mnisterul afgan al Sanatatii. ”Nouaspreze corpuri si aproximativ 50 de raniti au fost condusi la spitale din oras”, a declarat…

- Militanta pakistaneza pentru drepturile femeilor Malala Yousafzai, care a supravietuit in 2012 unui atentat al talibanilor pakistanezi, a adresat o scrisoare deschisa guvernului taliban din Afganistan, indemnandu-l sa lase fetele sa revina la scoala, informeaza luni AFP. "(Ma adresez) autoritatilor…

- Talibanii au intrat duminica in capitala Kabul, ultimul oraș important care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane, informeaza Digi24. Talibanii au inceput sa intre din toate parțile in Kabul, a anunțat duminica ministrul afgan de Interne, potrivit Reuters. Ei au primit ordine sa evite…