Afganistan: A zburat avionul cu… un singur cetățean român Un singur cetațean roman a fost evacuat pe cale aeriana din Kabul cu aeronava trimisa in Afganistan de statul roman. Acesta a fost transportat la Islamabad, in Pakistan. Ceilalți sunt blocați in oraș, iar autoritațile incearca sa-i aduca la aeroport. Misiunea aeronavei a avut loc noaptea trecuta. Aeronava militara de transport a Forțelor Aeriene Romane a luat un cetațean roman, angajat al unei agenții NATO, aflat deja pe aeroportul internațional din Kabul, care a optat pentru evacuare. Avionul a decolat cu destinația Islamabad, unde a ajuns in condiții de siguranța, persoana evacuata fiind asistata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

