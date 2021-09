Afganistan: A avut loc primul zbor extern de evacuare de la Kabul după retragerea forţelor americane Un avion evacuand 200 de persoane la bord, printre care americani, a decolat joi dupa-amiaza de la Kabul, acesta fiind primul zbor spre strainatate dinspre capitala afgana dupa retragerea trupelor americane, la finalul lunii august, transmite AFP.



Avionul, cu destinatia Doha, este primul de acest tip dupa 'podul aerian' gigantic organizat de americani ce a permis evacuarea a peste 120.000 de persoane din Afganistan dupa preluarea puterii de catre talibani, la jumatatea lunii august.



Dupa formalitatile de plecare desfasurate la aeroport, pasagerii au urcat in autobuze,…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

