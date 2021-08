Afganistan: 7 persoane au murit în haosul de la aeroportul din Kabul ​Sapte persoane si-au pierdut viata în haosul care înconjoara aeroportul din Kabul, a anuntat duminica Ministerul britanic al Apararii, în conditiile în care zeci de mii de persoane încearca cu disperare sa fuga din tara dupa preluarea puterii de catre talibani, relateaza dpa, Reuters si AFP.



"Conditiile din teren ramân extrem de solicitante, dar facem tot posibilul pentru a gestiona situatia cât mai sigur cu putinta", a precizat ministerul relateaza și Agerpres.





"Gândurile noastre sincere se îndreapta catre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane si-au pierdut viata in haosul care inconjoara aeroportul din Kabul, a anuntat duminica Ministerul britanic al Apararii, in conditiile in care zeci de mii de persoane incearca cu disperare sa fuga din tara dupa preluarea puterii de catre talibani, relateaza dpa, Reuters si AFP.…

- Sapte persoane si-au pierdut viata in haosul care inconjoara aeroportul din Kabul, a anuntat duminica Ministerul britanic al Apararii, in conditiile in care zeci de mii de persoane incearca cu disperare sa fuga din tara dupa preluarea puterii de catre talibani, relateaza dpa, Reuters si AFP. „Conditiile…

- Sapte persoane si-au pierdut viata in haosul care inconjoara aeroportul din Kabul, a anuntat duminica Ministerul britanic al Apararii, in conditiile in care zeci de mii de persoane incearca cu disperare sa fuga din tara dupa preluarea puterii de catre talibani, relateaza dpa, Reuters si AFP.…

- In urma cu o luna, Ministerul afgan al Apararii a publicat pe retelele de socializare fotografii cu sapte elicoptere noi livrate de Statele Unite la Kabul, iar cateva zilei mai tarziu secretarul american al Apararii a declarat ca acest tip de sprijin va continua. In cateva saptamani insa, talibanii…

- Fortele armate germane au trimis un avion de transport A400M in Afganistan pentru a ajuta la evacuarea cetatenilor germani si a angajatilor locali afgani, transmite DPA. Avionul a decolat luni de la baza aeriana Wunstorf, din landul Saxonia Inferioara, cu destinatia Kabul. Potrivit unor surse…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat sâmbata ca cinci pompieri ruși și trei cetațeni turci se aflau la bordul unui un avion rusesc pentru stingerea incendiilor care s-a prabușit în Turcia, transmite agenția rusa Interfax, preluata de Reuters.Aparatul de tip Be-200 s-a prabușit în…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.…