Afganistan: 10 soldaţi afgani ucişi într-un atac al talibanilor asupra unei baze militare din Helmand Zece soldati afgani au fost ucisi sambata intr-un atac al talibanilor asupra unei baze militare din provincia sudica Helmand, informeaza AFP citand responsabili locali.



Atacatorii au patruns in baza printr-un tunel pe care l-au sapat pe dedesubt si l-au aruncat in aer, a precizat un purtator de cuvant militar.



Acesta a mentionat ca la baza de la Sangin se aflau in acel moment 18 soldati care asigurau securitatea populatiei din zona, dintre care alti patru au fost raniti si patru au reusit sa "respinga cu curaj atacul talibanilor".



Purtatorul de cuvant al talibanilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zece membri ai unei familii au fost ucisi marti dupa ce masina lor a sarit in aer in timp ce se indreptau spre o inmormantare in estul Afganistanului, au declarat oficiali locali citati de AFP, potrivit Agerpres."Victimele sunt cinci barbati, doua femei si trei copii din aceeasi familie",…

- Cel putin 23 de soldati afgani au fost ucisi sambata de un grup de talibani infiltrati intr-o baza militara din districtul Qarabagh, in provincia sud-estica Ghazni, au declarat oficiali locali citati de...

- Cel putin 23 de soldati afgani au fost ucisi sambata de un grup de talibani infiltrati intr-o baza militara din districtul Qarabagh, in provincia sud-estica Ghazni, au declarat oficiali locali citati de agentia DPA.

- Cel putin 23 de soldati afgani au fost ucisi sambata de un grup de talibani infiltrati intr-o baza militara din districtul Qarabagh, in provincia sud-estica Ghazni, au declarat oficiali locali citati de agentia DPA potrivit Agerpres Un alt soldat a fost ranit, dar a supravietuit pentru ca s-a prefacut…

- Deflagratia s-a soldat cu 17 morti si 40 de raniti, a declarat pentru France Presse Mubarez Attal, purtator de cuvant al politiei din Nangarhar, provincie frontaliera cu Pakistanul. Purtatorul de cuvant al guvernatorului provincial, Attaullah Khogyani, a vorbit despre "circa 20 de morti, toti credinciosi".…

- Presedintele ceh Milos Zeman se afla in spital de cateva zile, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, potrivit DPA, potrivit Agerpres.Scopul internarii este de a-i permite sa se odihneasca si sa revina la o conditie fizica buna, a spus purtatorul de cuvant pentru cotidianul Blesk. Presedintele,…

- Doua persoane din localitatea Vorniceni din judetul Botosani au fost ranite, vineri, dupa ce zidul unei case s-a prabusit peste acestea, a anuntat purtatorul de cuvant Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, cele doua persoane au fost preluate de doua ambulante…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Valeriu Steriu, a afirmat ca cele 240 de voturi pe care mizeaza PNL la votul moțiunii de cenzura este un numar ireal de atins, precizand ca atunci cand moțiunea va fi respinsa de catre Parlament, Pro Romania va da vina pe liberali."Visul frumos al opoziției este,…