Afganii fug din țară de frica talibanilor Talibanii au inceput represiunile asupra afganilor care au colaborat cu strainii. Mai mulți interpreți care au lucrat pentru Olanda au fost chemați in scris la tribunal. In cazul in care nu se vor prezenta, familiile vor raspunde pentru acțiunile lor, spun talibanii. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- Scene biblice au loc in deșert. Mii de afgani fug din calea talibanilor care au cucerit țara. Imaginile cutremuratoare fac inconjurul lumii! Ce au ajuns sa faca bieții oameni pentru a scapa de furia luptatorilor talibani. Afganii fug din calea talibanilor care au pus stapanire pe țara lor Un clip remarcabil…

- Afganii vorbesc despre un „sentiment absolut de depresie” dupa ce ultimele trupe americane au parasit țara peste noapte, iar talibanii au acum controlul complet, relateaza The Guardian . In timp ce talibanii au sarbatorit plecarea „ocupanților”, afganii care au crescut sub sentimentul de libertate oferit…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca „este estențial” acum, odata cu retragerea tuturor militarilor straini din Afganistan, ca aeroportul sa ramana deschis și a promis ca afganii care nu au fost evacuați nu vor fi uitați de alianța militara, relateaza AFP citat de Agerpres…

- Un refugiat afgan a crezut ca talibanii vor restricționa accesul la smartphone-uri și la internet, ceea ce va face imposibila exploatarea crypto. El planuise sa inceapa o afacere cu o mina criptografica dar a fost arestat in Turcia dupa ce a trecut ilegal granița. Potrivit unui raport Reuters,…

- Zabiullah Mujahid, purtatorul de cuant al talibanilor, a declarat la conferința de presa de marți, ca femeile nu ar trebui sa iasa din casa, pentru a merge la servici, desigur, totul doar pentru propria lor siguranța, potrivit Antena3. Astfel, eforturile de PR ale talibanilor par zadarnicite,…

- ​Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a încheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfârsitul lunii august, cerând afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP citata de Agerpres.…

- "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte de presa la Casa Alba. Ultimele trupe americane ar urma sa paraseasca Afganistanul la 31 august, dupa 20 de ani de razboi purtat de Statele Unite in aceasta tara.De cand presedintele democrat a anuntat acest termen, in urma cu aproximativ…

- Talibanii "par sa aiba un avantaj strategic" in prezent in Afganistan, desi victoria lor este departe de a fi asigurata, a declarat miercuri seful Statului Major american, generalul Mark Milley. El susține ca armata afgana "are mijloacele" pentru a apara tara.