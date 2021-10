Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Deta, judetul Timis, au depistat, in urma unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale, in interiorul unui mijloc de transport, cinci cetateni din Afganistan care nu iși justificau prezența in zona de frontiera. In weekend, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita – jud. Timiș au depistat in cadrul unei actiuni pe linia migratiei ilegale, intr-un autovehicul condus de un cetatean roman, zece cetateni straini. In data de 24.09.2021, in jurul orei 06.50, politistii de frontiera din cadrul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației in cooperare cu lucratori din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Suceava au depistat patru cetațeni algerieni care au incercat sa intre ilegal in Romania.Conform procedurilor legale, cei…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, in Campulung. Potrivit Poliției Argeș, mașina condusa de un barbat de 56 de ani, din Campulung, pe DN 73, dinspre Pitești catre Campulung, a pierdut controlul…

- Politistii de frontiera giurgiuveni efectueaza cercetari dupa ce o minora, in varsta de 16 ani, din judetul Dolj, a fost depistata la PTF Giurgiu in timp ce incerca sa iasa din tara, pentru a ajunge in Olanda, fara acordul parintilor, alaturi de un tanar de 21 de ani din acelasi judet, potrivit Agerpres.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moravita au depistat, in urma unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, 21 de cetateni din Bangladesh si Afganistan, care au incercat sa intre ilegal in Romania, fiind ajutati de doi cetateni romani. Politistii de frontiera…

