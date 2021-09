Stiri pe aceeasi tema

- Patru cetateni americani au fost evacuati luni din Afganistan in cadrul plecarilor facilitate de Statele Unite, in premiera de la retragerea trupelor SUA din aceasta tara, finalizata la 31 august, a anuntat un oficial din Departamentul de Stat, transmit Reuters si AFP. Cei patru au ajuns intr-un stat…

- Franta considera ca este necesara prelungirea dupa data de 31 august a operatiunilor de evacuare din Afganistan, afirma ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, exprimand preocupare privind termenul-limita stabilit de Statele Unite, noteaza Mediafax "Suntem preocupati de termenul-limita…

- Talibanii au anuntat duminica aceasta ca "sute" de combatanti de-ai lor se indreapta spre Valea Panjshir, la nord-est de Kabul, una dintre rarele zone din Afganistan care se sustrage controlului gruparii islamice, informeaza AFP. "Sute de mujahedini ai emiratului islamic se indreapta spre provincia…

- Cluj-Napoca, "cel mai sigur oras din tara și locul 14 in lume" Cluj-Napoca. FOTO: facebook.com/PrimariaClujNapocaRomania Cluj-Napoca este cel mai sigur oras din tara, iar la nivel mondial ocupa locul al XIV-lea, potrivit datelor unei platforme de specialitate care aduna informatii din cele mai importante…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au anuntat luni ca vor incepe vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor cu varsta intre 3 si 17 ani cu serul chinez de la Sinopharm, dupa ce i-a fost testata eficacitatea, relateaza EFE. Ministerul Sanatatii a anuntat pe Twitter ca a luat aceasta decizie pe baza rezultatelor…

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid a inaugurat marti in Emiratele Arabe Unite (EAU) prima ambasada a Israelului in zona Golfului, in cadrul unei vizite oficiale inedite pentru un ministru al statului evreu dupa normalizarea relatiilor, transmite AFP. La ceremonia inaugurarii ambasadei Israelului…