Numarul facturilor neplatite s-a dublat in ultimul an, dupa ce Guvernul a emis o ordonanta de urgenta potrivit careia niciun consumator de energie nu poate fi deconectat de la retea in timpul starii de alerta, a afirmat, marti, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), intr-o conferinta de presa. "Este practic o invitatie pentru oameni sa nu plateasca. Ne asteptam sa se rezolve oarecum. Se poate face o esalonare, dar nu aceasta este cea mai buna solutie, pentru ca aceia care au abuzat de aceasta prevedere sunt oameni care in continuare sunt dornici sa nu plateasca",…