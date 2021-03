Chiar daca suntem in plina pandemie de coronavirus, o situație a afecțiunilor respiratorii intocmita de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau arata ca, in numai o saptamana (intervalul 22-28.03.2021), s-au inregistrat nu mai puțin de 854 de infecții acute a cailor respiratorii, cu 49 de internari, și 310 de pneumonii și bronhopneumonii, cu 105 de […] Articolul Afecțiunile respiratorii și pneumoniile au luat-o razna! apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .