Afecțiunea care îți poate strica vacanța. Cum previi diareea călătorului Calatoriile in zone exotice sint un obicei din ce in ce mai practicat, oferind cu adevarat amintiri de neuitat. Astfel, tot mai mulți moldoveni iși planifica zilele de concediu in țari indepartate, care impresioneaza prin frumusețea lor. Insa acest lucru se poate asocia și cu anumite riscuri, unul dintre ele fiind diareea calatorului. O astfel de problema medicala iți poate strica vacanța mult Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii in boli digestive recomanda suplimente cu probiotice inainte și in timpul calatoriilor Entuziasmul vacanței vine la pachet și cu disconfortul unor situații pe care le putem preveni. Bacteriile nu iau vacanța și ne urmaresc peste tot, mai ales, daca le dam ocazia sa intervina și sa se multiplice.…

- Normele UE faciliteaza calatoriile in alta țara a Uniunii impreuna cu cainele, pisica sau dihorul de companie. Puteți obține un pașaport european pentru cainii, pisicile sau dihorii de companie de la orice medic veterinar autorizat. Un pașaport pentru animale de companie este valabil pe toata durata…

- Dani și Gabriela Oțil au mers intr-o vacanța de vis de Paște, In acest an, prezentatorul TV și soția lui au ales sa petreaca diferit sarbatorile, astfel ca au ales o destinație incredibila, care i-a cucerit inca din primele momente in care au ajuns acolo. Iata unde au mers.

- Oțelul s-a impus in fața celor de la Hermannstadt, 1-0, și a obținut o victorie importanta in cursa pentru primul loc din play-out. La finalul meciului, la conferința, antrenorul Dorinel Munteanu a vorbit despre importanța victoriei și despre planurile pentru ultimele etape din play-out. VIDEO. ...

- Sambata incepe oficial vacanța de primavara pentru toți copiii și tinerii din ciclul preuniversitar. Aceștia vor sta acasa timp de aproape doua saptamani. Vacanța include ziua de 1 Mai, dar și Paștele Ortodox. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, copiii se intorc la cursuri din 8 mai,…

- Daca la finalul saptamanii trecute aveam parte de valori termice record pentru aceasta perioada, conform datelor ANM aflam cum va fi vremea in weekendul 20-21 aprilie, iar vestile nu sunt deloc bune, și planurile de vacanta se vor strica. ANM anunța cum va fi vremea in weekendul 20-21 aprilie In ultimele…

- Cand incepe Vacanța de Paște 2024. Zile libere pentru elevi și profesori și cand se intorc la școala Vacanța de Paște din 2024 se apropie. Elevii se pregatesc sa intre intr-o binemeritata pauza de primavara la finalul lunii aprilie. Se vor bucura de 11 zile libere, incluzand atat perioada de 1 Mai,…

- Vacanța pe Coasta Amalfi? Top 10 hoteluri din care sa alegi! Iți dorești ca in perioada urmatoare sa bifezi o vacanța pe Coasta Amalfi? Daca ești in cautarea unei experiențe de neuitat, iata o lista cu cele mai rafinate și luxoase hoteluri. Fiecare dintre ele reprezinta o alegere cu care nu poți da…