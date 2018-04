Afecțiunea banală întâlnită primăvara care se poate transforma în urgență medicală Primavara aduce nu doar vreme insorita, ci si alergii specifice sezonului. Vantul raspandeste polenul la zeci de kilometri distanta, iar persoanele alergice nu au nicio sansa sa scape. Cu cat cantitatea de polen din atmosfera este mai mare, cu atat simptomele persoanelor afectate sunt mai intense. Medicii atrag atentia ca aceste alergii banale se pot transforma in afectiuni grave. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Transplant dificil reușit la Bacau, unde chirurgii au mutat degete de la picior la o mana. Pacientul iși pierduse patru degete cand folosea un utilaj agricol. Medicii au incercat sa ii redea acestuia capacitatea de a-și folosi palma.

- Se pare ca frigul si vantul inca ne dau de furca iar tendinta este ca, atunci cand ajungem acasa, sa deschidem caldura la maximum si sa ne zgribulim sub patura. Aceste treceri de la o temperatura la alta nu sunt deloc benefice pentru pielea ta si cu siguranta iti simti deja tenul deshidratat sau…

- Daniel Ionașcu a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație. Daniel…

- Conform artistei, chistul se afla in zona aparatului reproducator, scrie ciao.ro. Otilia Bilionera este multumita ca medicii i-au salvat viata pe moment, dar si ovarele. Aceasta a recunoscut ca, dupa operatie, a intrat in depresie. Ba mai mult, din vara si pana in prezent, cantareata a fost sub tratament…

- Oricui ii place sa petreaca o mulțime de timp in bucatarie știe cateva mici secrete care transforma o rețeta banala intr-o opera de arta, scrie feminis.ro.Bucatarii profesioniști știu mai multe trucuri decat oricine și au dezvaluit doar cateva dintre ele.1.

- Ambulanta va ajunge mai rapid la locuitorii din Ciutulesti, raionul Floresti, unde a fost deschis un centru modern de asistenta medicala urgenta. Medicii vor deservi inca alte sapte localitati din raion. "Avem toate conditiile bune pentru a lucra, confort.

- Meteorologii anunta o noua schimbare a vremii de duminica. Se anunta lapovita si ninsori in mare parte din tara, iar temperaturile vor scadea brusc pana la limita gerului saptamana viitoare. Cum va fi insa vremea in martie si aprilie.Saptamana viitoare, vremea va fi in general inchisa. Vor…

- Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitații infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana. O statistica sumbra, pentru ca datele oficiale arata ca, intr-o maternitate unde exista aparatura medicala vitala, cei mai mulți prematuri supraviețuiesc.…