Persoanele carora li s-a prescris Ozempic sau Wegovy pentru a slabi pot avea un risc mai mare de a dezvolta o afecțiune oculara grava, dar rara, sugereaza un recent studiu. Analizand 17.000 de pacienți pe parcursul a șase ani, cercetatorii americani au descoperit ca persoanele care iau medicamentul pentru diabetul de tip 2 aveau riscuri […]