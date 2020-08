Stiri pe aceeasi tema

- Papa Benedict al XVI-lea, 93 de ani, sufera de erizipel la nivelul fetei, o boala infectioasa caracterizata printr-o tumefactie rosiatica, care provoaca mancarime si dureri severe, potrivit Agerpres.Papa emerit Benedict al XVI-lea este ”extrem de fragil”', potrivit unui articol publicat in cotidianul…

- Fratele mai mare al papei emerit Benedict al XVI-lea, Georg Ratzinger, a decedat in Bavaria, la varsta de 96 de ani, la mai bine de doua saptamani dupa ce Joseph Ratzinger l-a vizitat, a anuntat miercuri Sfantul Scaun, relateaza AFP.Papa emerit Benedict al XVI-lea, in varsta de 93 de ani,…

- Papa emerit Benedict al XVI-lea, in varsta de 93 de ani, l-a vizitat la 18 iunie pe fratele sau, foarte bolnav, intr-o vizita de adio de patru zile. Aceasta a fost prima vizita in strainatate a lui Joseph Ratzinger de cand a demisonat din functia de sef al Bisericii Catolice, in 2013.

- In condițiile in care, in ultima perioada, atenția autoritaților din Romania – și din lumea intreaga, fiind vorba de o pandemie – s-a indreptat major catre situația provocata de noul coronavirus, preocupare accentuata și de lipsa unui vaccin și a unui tratament general valabil, un medic cunoscut atrage…

- Lovita de o boala rara, o violonista de 36 de ani din Sfantu Gheorghe a uitat aproape totul, mai puțin muzica. Zsuzsanna Kadar este caștigatoarea show-ului de talente dedicat persoanelor speciale, organizat de catre Fundația United by Music in martie. In cadrul evenimentului ea a impresionat juriul…