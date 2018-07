Stiri pe aceeasi tema

- Bucharest Jazz Festival a strans mai bine 15.000 de spectatori la concertele programate in cele cinci zile de spectacole din piața George Enescu, arata un comunicat remis Mediafax.Jan Garbarek, Gonzalo Rubalcaba și Lars Danielsson fost protagoniștii concertelor care au ridicat lumea in picioare…

- Charles Aznavour, victima a unei duble fracturi la bratul stang in urma cu mai mult de o luna, anuleaza cinci date de concert prevazute in aceasta vara si isi va relua turneul in septembrie, a anuntat, luni, pentru AFP atasatul sau de presa, potrivit news.ro."De la accidentul sau care i-a…

- Maria Ciobanu (80 de ani) este casatorita de aproape 40 de ani cu fostul sot al Ilenei Sararoiu, Mircea Campeanu, fost baschetbalist de performanta, cu care a intemeiat o familie frumoasa in 1981, la doi ani de la moartea prietenei ei, scrie Click. Barbatul are acum peste 80 de ani si se confrunta…

- "Ca urmare a unei fracturi de humerus cauzata de o cadere pe 12 mai, Charles Aznavour are bratul stang prins in atela pe care va trebui sa o poarte mai mult timp decat era prevazut. Medicii i-au prescris un repaus suplimentar care il impiedica sa isi reia turneul mondial, concertele de la Monaco (5…

- Declaratii uimitoare facute de seful PSD Liviu Dragnea, la iesirea din sediul ICCJ, acolo unde au avut loc audierile in dosarul privind angajarea a doua membre PSD la DGASPC Teleorman. DNA a cerut 10 ani de inchisoare cu executare pentru Liviu Dragnea. "Nu poate nimeni sa iti dea niste ani pierduti.…

- Cantaretul si actorul Mihai Margineanu (48 de ani) a revenit cu lamuriri dupa ce s-a scris ca s-ar fi mutat cu familia din tara. Artistul a precizat ca intr-adevar are o casa in Spania, unde intentioneaza sa petreaca mai mult timp, insa locuieste in continuare in Romania, unde are o viata fericita.