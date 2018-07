Afaceristul Victor Angelescu , actionar la Rapid

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a anuntat ca Rapid are un nou patron. Echipa din Liga 3 va fi condusa de Victor Angelescu, un milionar in varsta de 34 de ani despre care nu se stiu prea multe...

- Omul de afaceri Victor Angelescu (34 de ani), a preluat 40% din actiunile clubului Rapid Bucuresti, anunta Telekom Sport. Milionar in euro, Angelescu revine in atentia opiniei publice dupa ce s-a retras subit de la Sportul Snagov, unde promitea investitii impresionante.

- Nu mai putin de 24 de elevi inscrisi la Centrul de Pregatire pentru Performanta in Robotica al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu” au fost premiati, miercuri, de catre edilul sectorului 1, la sediul Primariei. Dan Tudorache i-a recompensat pe copii pentru rezultatele pe care le-au obtinut luna trecuta,…

- Prima intalnire cu presedintii si reprezentantii asociatiilor de proprietari a avut loc, ieri, la sediul administratiei locale Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a demarat programul de reabilitare a lifturilor de la blocurile din Sectorul 1. Marti, 12 iunie 2018, edilul Dan Tudorache s-a intalnit…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, anunta ca a demarat programul de reabilitare a lifturilor de la blocurile din sector, scrie Agerpres. "Am demarat, astazi, programul de reabilitare a lifturilor de la blocurile din Sectorul 1. Primul pas - intalnirea cu presedintii si cu reprezentantii…

- Cu doar cateva zile inainte sa inceapa vacanta de vara a prichindeilor de gradinita, parintii care inca sunt in cautare de solutii pentru ca nu au bunici sau alte rude ori o bona cu care sa isi lase copiii, Primaria condusa de social-democratul Dan Tudorache le vine in ajutor. Mai exact, in sedinta…

- Bunurile trimise de comunitatea sectorului 1 catre persoanele aflate in nevoie din Raionul basarabean Orhei au ajuns la destinatie, iar autoritatile locale au adresat deja multumiri primarului Dan Tudorache. Convoiul umanitar cu cele 12 tone de ajutoare trimise de comunitatea Sectorului 1 in Basarabia…

- Patru dintre cinematografele din Capitala, inchise in acest moment publicului, au trecut in administrarea Primariei Sectorului 1. Conform unei hotarari a Consiliului Local din data de 04 mai 2018, cinematografele ”Patria”, ”Excelsior”, ”Cotroceni”, ”Giulești” și terenul aferent Cinematografului ”Gradina…