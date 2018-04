Stiri pe aceeasi tema

- Nicola Inquieto a consimtit predarea sa catre autoritatile judiciare din Italia, conform mandatului european de arestare emis de catre acestea. Totusi, Curtea de Apel Pitesti a amanat predarea itaianului acuzat ca a controlat, manipulat si transferat fluxuri financiare importante din Romania in Italia.…

- Nicola Inquieto, omul de afaceri italian acuzat ca a controlat, manipulat si transferat fluxuri financiare importante din Romania in Italia, ajunge vineri, 13 aprilie, in fata magistratilor Curtii de Apel Pitesti pentru strabilirea procedurilor privind extradarea sa in Italia. DIICOT precizeaza ca exista…

- Afaceristul din Pitești acuzat ca spala banii mafiei italiene va fi extradat. Nicola Inquieto este prezentat, vineri, in fața instanței cu propunere de arestare. italianul a fost reținut, joi seara, in baza unui mandat european emis de de Parchetul Republicii din Napoli – Direcția Generala Antimafia.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, miercuri, contestatia omului de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus anterior arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia. In aceeasi zi, in cursul serii, omul de afaceri a suferit un accident…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația omului de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus anterior arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia in baza unui mandat european. Decizia definitiva a fost pronunțata miercuri,…

- Curtea de Apel Alba Iulia a admis luni, 26 februarie, cererea autoritatilor din Italia si a decis arestarea preventiva a omul de afaceri Ariganello Pasqualino urmarit international cu mandat european de arestare pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 29 de zile de inchisoare.

- Curtea de Apel Alba Iulia a discutat marti, 20 februarie, situatia afaceristului italian Ariganello Pasqualino, solicitat de autoritatile din Italia pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 20 de zile de inchisoare.