- Tribunalul Constanta a decis ca omul de afaceri Ioan Niculae nu poate fi eliberat conditionat, decizia instantei fiind definitiva. Magistratii au stabilit ca Niculae poate formula o noua cerere de liberare conditionata dupa 23 octombrie, potrivit News.ro . Tribunalul Constanta a decis, vineri, sa admita…

- Ioan Niculae, unul dintre cei mai bogati oameni din Romania, patronul echipei de fotbal Astra Giurgiu, implineste azi 67 de ani. Ioan Niculae se afla in detentie in Penitenciarul Constanta Poarta Alba. Niculae a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare in dosarul Interagro. Pe data de 23…

- Tribunalul Giurgiu a decis joi eliberarea din inchisoare a fostului lider PSD Liviu Dragnea, care a fost condamnat in 2019 la 3 ani si 6 luni in inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman.

- Fotbaliștii și angajații echipei Astra Giurgiu, retrogradata in Liga 2, spera ca patronul clubului Ioan Niculae (66 de ani) sa iasa din inchisoare luni, 12 iulie. Tribunalul Constanța judeca luni dimineața contestația facuta de procurorii DNA, dupa ce Judecatoria Medgidia a admis pe 12 mai cererea…

- Eliberat din arest preventiv in urma cu o saptamana, fostul sef de la Permise si Inmatriculari Auto Suceava, Radu Obreja ar putea sa se intoarca la serviciu, insa a ales sa nu faca lucrul acesta. Ba chiar le-a cerut procurorilor DNA sa instituie in cazul sau interdictia de exercitare a profesiei.

- Dat in urmarire nationala inca din luna iulie 2020, pentru executarea mandatului nr. 1310 emis pe 6 iulie 2020 de Tribunalul Constanta, Sorin Strutinsky s a predat autoritatilor judiciare din Italia, la data de 23 martie 2021. Procedura de judecare a contestatiei in anulare arata ca "instanta, ascultand…

- Liviu Dragnea afla peste doua saptamani daca iese din inchisoare. Tribunalul Capitalei a fixat termenul de judecata in data de 19 mai. Decizia instanței va fi definitiva.Inainte de sarbatori, Judecatoria Sectorului 5 a respins cererea de eliberare condiționata a fostului șef PSD, pe motiv ca nu a dat…

- Omul de afaceri Ioan Niculae, unul dintre cei mai bogati oameni din Romania, ar putea sa fie eliberat conditionat. Decizia finala va fi luata azi de Tribunalul Constanta. Ioan Niculae a fost condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul Interagro.Amintim ca prin decizia penala nr. 179 A din 18 februarie…