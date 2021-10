Stiri pe aceeasi tema

- Compozitorul Luis de Pablo, unul dintre cei mai prestigiosi reprezentanti ai muzicii contemporane spaniole, a murit duminica la Madrid la varsta de 91 de ani, a anuntat luni Ministerul Culturii din Spania, informeaza AFP. Nascut in 1930 la Bilbao, in Tara Bascilor, Luis de Pablo era considerat…

- Un adolescent in varsta de 18 ani a murit dupa ce a cazut cu parapanta peste firele ale unei linii electrice de inalta tensiune, in localitatea Popesti, din judetul Cluj. "Ieri, politistii Sectiei Regionale de Politie Tranporturi Cluj-Napoca au fost sesizati despre producerea unui accident…

- Inca o veste trista in Romania, in aceasta dupa amiaza. Ion Caramitru s-a stins din viața la varsta de 79 de ani, dupa aproape o luna de stat in spital. Actorul suferea de o boala grava, iar medicii abia ce ii pusese diagnosticul.

- Sarah Harding, care se lupta cu cancerul de aproximativ un an de zile, s-a stins din viața. Anunțul a fost facut chiar astazi de catre mama ei prin intermediul rețelelor de socializare. „Cu multa durere va anunț ca frumoasa mea fiica Sarah din pacate a murit. Mulți dintre voi știau ca Sarah se lupta…

- Maki Kaji, un editor pasionat de puzzle-uri, cel care a popularizat jocul sudoku botezandu-l in anii 1980 cu numele japonez sub care este cunoscut si astazi, a decedat la varsta de 69 de ani, a anuntat editura pe care a fondat-o, potrivit AFP. ''Kaji-san, cunoscut ca cel care a…

- Intreaga Germanie plange dupa legendarul Gerd Muller, care a murit azi. Fostul mare fotbalist avea 75 de ani. Acesta suferea din 2015 de Alzheimer, boala agravata și de demența, fiind de mai multe luni la terapie intensiva. Fostul atacant, campion european și mondial cu Mannschaftul in 1972 și 1974,…

- Atunci cand pronuntam numele Traian Petcu ne aducem aminte de vremurile indepartate si glorioase in ceea ce priveste atletismul romanesc. Veteranul atlet a dus o viata activa pana joi, atunci cand a pierdut lupta cu moartea la incredibila varsta de 97 de ani. Una dintre cele mai mari dorinte ale lui…

- Joey Jordison, fostul baterist al trupei americane de heavy metal Slipknot, a murit la vârsta de 46 de ani, anunța BBC.Anunțul a fost facut de familia acestuia într-un comunicat de presa în care afirma ca Jordison s-a stins liniștit în timpul somnului.Membrii…