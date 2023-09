Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul ceh Daniel Kretinsky a anunțat sambata ca se retrage din capitalul grupului Le Monde, vanzandu-și acțiunile unui alt miliardar cu participații in grupul media, francezul Xavier Niel, potrivit AFP.

- Un depozit din Odintovo, un oras situat la vest de Moscova intre resedinta oficiala a lui Vladimir Putin si aeroportul Vnukovo, a luat foc, relateaza agentia de presa TASS, citata de Reuters. Serviciul de urgenta din Rusia nu a menționat cum a izbucnit incendiul in depozit, aflat la 6,5 kilometri de…

- Italia a dat o lovitura surprinzatoare bancilor sale si a provocat o unda de soc in tot sectorul bancar din Europa, dupa ce a decis luni seara ca stabileste o impozitare unica de 40% pe profiturile obtinute de banci prin cresterea ratelor dobanzilor, dupa ce reprosase creditorilor ca nu au recompensat…

- Banca Nationala a Elvetiei a pierdut 15 miliarde de dolari in trimestrul al doileaBanca Nationala a Elvetiei (SNB) a raportat luni pierderi de 13,20 miliarde de franci (15,14 de miliarde de dolari) in perioada aprilie-iunie 2023, dupa ce majorarile de dobanzi adoptate de alte banci centrale au redus…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat sambata ca a vizitat pozitiile fortelor speciale ucrainene in apropierea liniei frontului din regiunea Bahmut, in estul Ucrainei, unul dintre punctele fierbinti ale actualei contraofensive ucrainene, relateaza AFP si Reuters. ”Spre Bahmut, pozitii…

- Statul rus a preluat controlul filialei rusești a producatorului francez de iaurt Danone, precum și participația companiei de bere Carlsberg la un producator local de bere, potrivit unui decret semnat duminica de președintele Vladimir Putin, potrivit Reuters, citat de realitatea.net.Decretul a precizat…

- Uniunea Europeana ia in considerare propunerea ca Banca Agricola Rusa sa infiinteze o filiala pentru a se reconecta la reteaua financiara globala, ca o favoare pentru Moscova, in speranta ca in acest fel Kremlinul va accepta prelungirea acordului pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra, scrie…

- Danemarca sustine aderarea Ucrainei, Republicii Moldova si Georgiei, precum si a Balcanilor de Vest la Uniunea Europeana, dar „circumstantele geopolitice” nu justifica tergiversarea realizarii reformelor de buna guvernare, a declarat joi ministrul danez de finante Lars Lokke Rasmussen pentru Financial…