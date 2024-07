Stiri pe aceeasi tema

- Un tragic accident rutier a avut loc in Maramureș! Victima este Denis Repka, un cunoscut om de afaceri din Baia Mare, cunoscut și pentru implicarea sa in echipa de campanie a lui Donald Trump. Barbatul, care se afla pe motocicleta, a fost implicat intr-un accident mortal pe DJ 109F, intre localitațile…

- Victima accidentului de motocicleta care s-a produs joi intre localitatile Cavnic și Budești este un cunoscut om de afaceri din Baia Mare, pentru care impactul cu parapetul de protectie a fost mortal.

- Omul de afaceri baimarean Denis Repka, fondator al postului de radio Social FM și al Repka Electronics, a murit, joi, dupa ce s-a rasturnat cu motocicleta. ”Astazi, 25 iulie, la ora 14.21, Poliția municipiului Sighet Marmației a fost solicitata sa intervina la un accident de circulație produs pe DJ…

