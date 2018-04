Stiri pe aceeasi tema

- Armonizarea salariala cu numarul doi din CE Oltenia se va realiza, incepand din aceasta saptamana, la fiecare exploatare miniera și sucursala energetica a societații de stat. La imparțirea banilor, stabiliți luni de Comisia de Negociere a CCM, un rol important il vor avea șefii de sectoare,…

- Ministrul Culturii George Ivascu a declarat, vineri, intr-un interviu pentru o publicatie online, ca a anulat cele 2.000 de proiecte aprobate anterior de Ministerul Culturii din cauza ca erau doar „niste idei” , fara devize si fise tehnice, gandite pentru a „finanta probabil nevoi locale”. Acesta a…

- Cum și-a cunoscut Florin Mergea soția. Daiana il insoțește peste tot pe jucatorul de tenis. Jucatorul de tenis Florin Mergea și-a deschis sufletul intr-o discuție cu jurnalistul Ovidiu Blag, care a postat pe blogul sau interviul rezultat . La varsta de 33 de ani, sportivul nascut la Tirgu-Jiu a alunecat…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a afirmat joi ca banii din donatiile pentru achizitia sculpturii lui Constantin Brancusi "Cumintenia Pamantului" in cadrul campaniei initiate de Guvernul Ciolos nu pot fi returnati persoanelor care au donat. "Sunt oameni de buna-credinta care…

- CE Oltenia a alocat 810 milioane de lei in bugetul pe 2018 pentru investitii. Aproape un sfert din acesti bani, 250 milioane lei, vor merge in modernizarea grupului energetic nr.5 de la Termo Rovinari. Și un grup de la Termo Turceni va in...

- Fostul director de Resurse Umane al CE Oltenia, Ion Rauț, cel care se da mare specialist in minerit și energie pe facebook, dar de mai bine de doi ani nu-și gasește loc de munca, iar fostul manager al companiei a spus despre el ca este „o catastrofa”, va trebui sa returneze companiei energetice…

- Niculina Stoican trece prin momente dificile dupa ce s-a judecat cu o casa de discuri din Oltenia. Cantareata a pierdut procesul cu reprezentatii casei de discuri insa judecatorii au decis ca cererea artistei este perimata. Totul pentru ca respectiva casa de discuri s-a dizolvat in 2013 si astfel artista…

- Turcia ar trebui sa anuleze decizia de condamnare pe viata a trei ziaristi renumiti, acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au afirmat vineri experti ai ONU si OSCE in domeniul libertatii presei, relateaza Reuters. 'Aceste sentinte dure sunt inacceptabile si un atac…