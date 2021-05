Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorul 5 si primar al Sectorului 4 la data producerii incendiului din Colectiv, se afla miercuri in fata judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti, unde se judeca apelul in dosarul in care edilul a fost condamnat la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru…

- Selly a avut probleme cu legea anul trecut, cand polițiștii l-au amendat dupa ce a fost prins circuland cu aproape 189 de km/h. Celebrul vlogger a fost prins in fapt pe autostrada București-Pitești, iar polițiștii i-au luat permisul. Decizia judecatorilor este definitiva Tanarul a decis sa conteste…

- Unul din cele mai mari scandaluri din Romania implica polițiștii de la Secția 16 Poliție din Capitala. Dosarul, aflat acum pe masa procurorilor, scoate la iveala noi victime ale polițiștilor batauși. Dezvaluirile a fost facute de avocatul Adrian Cuculis, și sunt la fel de dramatice. Noi dezvaluiri in…

- Gheorghe Moroșan, criminalul care a ucis doi muncitori care renovau apartamentul din care acesta a fost evacuat, a fost acuzat oficial de omor calificat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau. Filmul crimei de la Onești Potrivit actului de inculpare, autorul si sotia acestuia au fost…

- „Este pentru prima cand sunt cu acest nenorocit. Nu sunt pregatit, va spun sincer. Dar sunt pregatit sa spun adevarul si sa ajut. Nu poti sa fii pregatit sa dai ochii cu un asemenea individ. As avea multe sa-i adresez, dar din pacate nu cred ca mi se va permite, avand doar statutul de martor. Sper…

- La fel ca in cazul crimei de la Caracal, in care adolescenta Alexandra Macesanu a fost ucisa de Gheorghe Dinca, Politia fiind total incapabila sa o ajute, luni seara, oamenii legii din Onesti au aratat ca sunt la fel de neputinciosi cand au lasat un criminal sa-si macelareasca victimele pe care le sechestrase

- Recent au avut loc momente tensionate in procesul crimelor de acum doi ani, de la Caracal, care au zguduit o țara intreaga. Familia Luizei Melencu a avut un schimb dur de replici cu jandarmii la apariția lui Gheorghe Dinca in curtea instanței de judecata, acolo unde avea loc audierea primilor martori…

