Stiri pe aceeasi tema

- ​Adrian Mititelu este de parere ca echipa din Liga 1, Universitatea Craiova, trebuie sa își schimbe denumirea. Omul de afaceri a precizat ca FIFA a confirmat ca formația FC U Craiova 1948, din Liga a III-a, este succesoarea sportiva a clubului înființat în 1948, informeaza Mediafax."Decizia…

- Federația Romana de Fotbal a oficializat astazi desparțirea de Cosmin Contra, selecționerul naționalei din ultimii doi ani. Federalii au publicat pe site-ul un mesaj calduros de ramas bun pentru Contra, caruia i-au facut și bilanțul celor 24 de luni petrecute pe banca naționalei. ...

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, marti, ca Mihai Velisar (Gaz Metan Medias) are probleme musculare si nu este apt pentru meciurile nationalei under 21 cu Finlanda si cu Irlanda de Nord, astfel ca in locul sau a fost convocat Stefan Vladoiu, de la Universitatea Craiova, potrivit news.ro.Citește…

- CFR Cluj și CS Universitatea Craiova se infrunta sambata seara, de la 20:30. Dan Petrescu (51 de ano) și Victor Pițurca (63 de ani) au facut front comun in disputa cu Federația Romana de Fotbal. CFR Cluj - CS Universitatea Craiova se joaca duminica, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV…

- Liga Profesionista de Fotbal a reactionat, luni, in urma declaratiilor facute de presedintele FRF, Razvan Burleanu, in legatura cu implementarea sistemului VAR. Burleanu a sustinut ca decizia conducerii LPF de a anunta implementarea VAR in Liga 1, l-a surprins, deoarece oficialii ligii ar fi trebuit…

- Conflictul pe tema veritabilei echipe Universitatea Craiova dateaza de aproape 8 ani! Adrian Mititelu, patronul FC U Craiova 1948, denunța presupuse abuzuri comise de catre Federația Româna de Fotbal și anunța ca nu va renunța sa caute dreptatea în instanța.

- Federația Romana de Fotbal a obținut organizarea Campionatului European de juniori de peste 2 ani, decizia finala a Comitetului Executiv UEFA fiind anunțata ieri, 24 septembrie 2019. Turneul final Euro U19 din 2021 va fi gazduit de Romania in luna iulie și va reuni 8 echipe, urmand sa se dispute un…

- FRF a anunțat prin intremediul unui comunicat faptul ca Romania se afla sub atenta supravegehere a UEFA și la urmatoarea abatere risca o noua suspendare. "In ciuda apelurilor repetate ale Federației Romane de Fotbal, prin canalele de comunicare inaintea partidelor cu Spania și Malta, cat și…