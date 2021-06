Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete turce l-au retinut in strainatate si repatriat cu forta pe nepotul predicatorului Fethullah Gulen, Selahaddin Gulen, sotia acestuia din urma si alte persoane apropiate predicatorului afirmand ca el a fost capturat in Kenya, relateaza AFP. Selahaddin Gulen a fost adus in…

- Adrian Mutu a parasit echipa nationala Under 21 si a preluat conducerea tehnica a nou-promovatei in prima liga FC U Craiova. "Adrian Mutu este noul antrenor al Fotbal Club Universitatea 1948! a semnat un contract pe 2 ani cu Stiinta!", a anuntat gruparea patronata de Adrian Mititelu, pe Facebook.…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost repartizata in Grupa D a Campionatului European din 2021, alaturi de vicecampioana continentala, Turcia, Olanda, Ucraina, Finlanda si Suedia, la tragerea la sorti efectuata joi seara la Belgrad, potrivit Agerpres. Romania va fi una dintre gazdele turneului…

- Guvernul roman a omis sa interzica importurile de carne de pui in momentul agravarii focarelor de gripa aviara in Polonia, fapt care va duce la o distrugere rapida a industriei avicole din țara noastra. Boala a patruns acum in Romania și sute de mii de pasari au fost deja sacrificate. Producatorii spun…

- Legea petrolului a fost promulgata marti de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, astfel incat Romania poate rezilia contractele cu chinezii sau rusii, daca este pusa in pericol siguranta nationala.

- Joachim Low (61 de ani), selecționerul Germaniei, a laudat reprezentativa Romaniei, dupa victoria obținuta in preliminariile Campionatului Mondial, scor 1-0. Romania - Germania, totul AICI „Romania are cu totul alta forța, capacitate tehnica și calitate in ofensiva, in comparație cu Islanda. E alt…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, anunta ca va propune infiintarea unei comisiii parlamentare de ancheta privind masluirea datelor pandemiei de catre Guvern Orban. Acuzatii in acest sens au fost lansate de ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. „Rafuiala din Guvern dintre USR și PNL scoate la lumina…

- Naționala feminina de volei junioare Under 16 a Romaniei a obținut prima victorie in cadrul turneului balcanic de calificare la Campionatul European. Romania a invins, cu scorul de 3-0 (25-11, 25-9, 25-12) formația Macedoniei de Nord, in al treilea sau meci din competiția organizata in Serbia, informeaza…