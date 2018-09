Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea a ajuns la a treia soție! S-a cununat civil cu Valentina Pelinel, care se numește Valentina Borcea, de azi. Cei doi au un baiețel, dar Valentina este insarcinata cu gemeni. Borcea mai are 5 copii din precedentele casatorii, plus unul cu o avocata. Va ajunge la 9 copii cu 4 femei.Borcea…

- Vedeta care este recunoscuta pentru stilul ei vestimentar aparte, a avut o apariție de zile mari la la Starea Civila de la Primaria Voluntari, acolo unde s-a cununat civil cu Cristi Borcea. Valentina Pelinel a purtat o rochie senzaționala, de culoare roșie, accesorista cu o pereche de cercei creați…

- La ieșirea de la Starea Civila de la Primaria Voluntari, cuplul proaspat casatorit a facut primele declarații. Cristi Borcea a declarat ca deși nu a fost vorba de o dragoste la prima vedere, chimia dintre ei s-a vazut, iar cununia a fost planificata „din momentul in care s-au intalnit”. „Nu, nu facem…

- Cristi Borcea și Valentina Pelinel se casatoresc astazi. Dar aceasta nu e singura veste mare din viața lor. Cei doi vor deveni din nou parinți. Potrivit unor surse din interiorul spitalului privat unde Valentina iși urmarește sarcina, cei doi vor fi parinți de gemeni. Astfel, ei vor avea impreuna trei…

- Afaceristul originar din Gorj cu șapte moștenitori urmeaza sa devina tatic pentru a opta oara. Fostul acționar de la Dinamo, Cristi Borcea are trei copii cu fosta lui soție, Mihaela, doi cu Alina, tot fosta soție, unul cu una dintre fostele amante, unul cu actuala iubita Valentina Pelinel și…

- Proaspat ieșit din inchisoare, Cristi Borcea a fost surprins, nopțile trecute, in compania a doua domnișoare suspecte. Terasa la care au ales sa se vada cei trei era una ferita de ochii lumii, Valentina Pelinel lipsand cu desavarșire din peisaj. Cei 3 au stat de vorba, timp indelungat, la…

- Iubita omului de afaceri Cristi Borcea a povestit cum a decurs prima zi alaturi de iubitul ei. Borcea a fost eliberat conditionat din penitenciar ieri.Citeste si: Gigi Becali, victorie istorica la CEDO in dosarul MApN: 'Am fost condamnat pe un articol care nu exista cand am facut fapta'…