- Dinamo a invins-o pe FC Voluntari, scor 3-2, la capatul unui meci dramatic, bogat in evenimente de tot felul. GSP.ro iți prezinta 7 detalii surprinse de reporteri la meciul de sambata seara. „Cainii” au obținut o victorie uriașa pe terenul lui FC Voluntari, scor 3-2, dupa un final de meci interzis cardiacilor!…

- Politia Romana actioneaza permanent pentru prevenirea si combaterea delictelor din domeniul transportului, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, in primele 6 luni ale anului 2023, au fost desfasurate aproximativ 22.000 de controale…

- In ultimele 24 de ore, de ieri, 20 iulie, politistii au acordat amenzi in valoare de peste 2.700.000 de lei. Echipajele Politiei Romana au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 3.300 de sesizari venite din partea cetatenilor, iar in urma activitatilor desfasurate au fost aplicate peste 8.300…

- O jumatate de milion de romani iși țin onomastica. Ce nume se sarbatoresc Pe 29 iunie, zi in care se sarbatoresc Sfintii Petru si Pavel, aproape o jumatate de milion de romani primesc mesaje de felicitari, de onomastica. Aveți grija sa nu uitati vreun prieten sau coleg care isi serbeaza ziua numelui.…

- Sunt percheziții DNA la clanul Carpaci in Timiș și Caraș pentru frauda cu fonduri europene pentru agricultura ecologica. Prejudiciu se ridica la jumatate de milion de euro.Potrivit primelor informații, aceștia luau finanțare pentru livezi inexistente, pe numele lor sau ale unor rude. Aveau pe cineva…

- Este cel mai mare protest organizat dupa caderea comunismului in 1989. Manifestantii au fluturat steagul Poloniei, au scandat lozinci impotriva Guvernului și au purtat pancarte cu mesaje precum “Ajunge!” și “Nu vrem o Polonie autoritara”.Polonezii au raspuns apelului liderului principalului partid de…

- Primaria Timișoara a semnat contractul de execuție cu firma care va transforma fostul Cinematograf Freidorf intr-un spațiu cultural și educațional, cu puțin peste 500.000 de euro. Locuitorii din zona vor avea acces cu prioritate la serviciile viitorului centru.

- Vremea calda aduce cu ea nu numai bucuria de a petrece timp in natura, ci si amenzi. Mai mult, sanctiunile s-au marit in cazul romanilor proprietari si care nu respecta aceasta lege, iar acum este perioada in care incep "inspectiile".