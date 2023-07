Stiri pe aceeasi tema

- Florica Claudiu Ionuț tocmai ce ieșea de la frizerie cand o mașina a vrut sa dea cu spatele iar șoferul nu l-a observat și l-a lovit in plin. Barbatul a suferit mai multe traumatisme și a fost transportat de urgența la spital. Potrivit medicilor, omul de afaceri este acum in afara oricarui pericol.…

- Șoc in lumea artistica din Romania! S-a aflat ca o cunoscuta cantareața a fost prinsa pe picior greșit, in cursul nopții de joi spre vineri, in Capitala. Totul, dupa ce a fost oprita de poliție, in trafic. Cantareața Xonia ar fi fost prinsa de polițiștii din Sectorul 2 al Capitalei bauta și drogata…

- Atac in stil mafiot, azi-noapte, pe strazile Capitalei. Patronul unor restaurante din zona Foișorul de Foc a fost atacat de o banda de motocicliști. Sunt detalii si imagini care va pot afecta emotional.

- Potrivit pompierilor, in urma accidentului, barbatul aflat la volan a fost ranit, el fiind preluat de ambulanta si transportat la spital.La fata locului au intervenit pompierii militari din cadrul Sectiei de Pompieri Adjud cu o ambulanta SMURD si o autospeciala de stingere cu apa si spuma."In urma impactului…

- Momente dramatice, duminica dupa-amiaza, pentru un copil de 6 de ani, din satul Iazu, comuna Bilciurești! Acesta a fost lovit de o mașina pe drumul comunal 43A, condusa de un barbat de 35 de ani. In urma impactului, minorul a fost ranit, fiind transportat la spital pentru investigații medicale. Polițiștii…

- Tanarul de 25 de ani a fost retinut pentru tentativa de omor si tulburarea linistii publice. El este acuzat ca a produs un adevarat scandal in curtea Spitalului Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon" Bucuresti, lovind in fata un agent de paza, iar pe altul l-a izbit cu masina, scrie Agerpres.Procurorii…

- Un tanar a fost retinut dupa ce a produs un adevarat scandal in curtea Spitalului Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon” din Bucuresti, lovind in fata un agent de paza, iar pe altul l-a izbit cu masina. Tanarul, de 25 de ani, este acuzat pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de omor si tulburare…

- Actrita Monica Odagiu a fost implicata intr-un accident rutier, duminica dupa-amiaza, in zona centrala a Capitalei. Masina condusa de aceasta a lovit un barbat in varsta de 33 de ani. Din pacate, barbatul lovit de mașina condusa de actrița a murit.Polițiștii au ridicat imaginile surprinse de camerele…