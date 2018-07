Stiri pe aceeasi tema

- Pentru creșterea gradului de siguranța rutiera in randul participanților la trafic si ca urmare a neregulilor constatate in ultimele 72 de ore, politistii rutieri au aplicat 365 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 157.535 de lei si au retinut, in total, 46 de permise de conducere.

- Un numar de 43 de soferi au fost depistati, in ultima saptamana, de politisti, conducand cu viteze de peste 180 km/h pe drumurile din Romania. Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat, saptamana trecuta, 43 de persoane care conduceau cu viteze de…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti la trafic…

- Un șofer arab a fost prins de polițiștii rutieri din Cluj gonind pe autostrada cu fabuloasa viteza de 225 km pe ora. Barbatul a prezentat documentele iar la control polițiștii au banuit ca permisul de conducere era fals. Banuiala oamenilor legii s-a confirmat, dupa verificarile facute prin Interpol.…

- Timp de multi ani, marile case de moda s-au inspirat din traditiile si cultura altor tari, fara sa acorde credit creatorilor originali.Vorbim de o industrie al carei profit este de peste 1,2 trilioane de dolari pe an, o industrie care ar trebui sa...

- Curtea de Apel Pitesti a dispus, vineri, arestarea lui Nicola Inquieto, un om de afaceri stabilit in Arges care este suspectat de finantarea unei organizatii mafiote, in vederea predarii temporare catre autoritatile judiciare din Italia."Admite cererea autoritatilor judiciare italiene, respectiv…

- In 2017, in Romania au fost 7,36 milioane de cumparatori online care au facut, in medie, 8,7 achiziții per cumparator, potrivi unui studiu realizat ASE București, care prezinta impactul pe care e-commerce-ul il are asupra firmelor romanesti, care pot deveni profitabile mult mai repid decat cele care…

- Zeci de vitezomani care ”zburau” cu aproape 200 km/h au ramas pietoni. Polițiștii de la ”Circulație” i-au amendat cu sume care au ajuns chiar și la 5.000 de lei și chiar le-au reținut permisul de conducere, ca masura complementara, pentru trei luni. In fruntea clasamentului vitezomanilor a fost un barbat…