Afacerile s-au prăbușit și cu 85% din cauza pandemiei. ”Primul pas este să cer insolvența” Afacerile s-au prabușit și cu 85% din cauza pandemiei. &"Primul pas este sa cer insolvența&" Aprilie, a doua luna de pandemie, a afectat serios economia. Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistica arata ca, in aceasta perioada, consumul a scazut cu aproximativ 20 de procente fața de anul trecut. Inclusiv vânzările de alimente au fost mai mici, deși românii au sărbătorit Paștele. O salvare pentru unii comercianți ar putea veni chiar la jumătatea lui iunie, când ar urma să se redeschidă mall-urile. Restricțiile… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Cifra de afaceri a comerțului cu amanuntul a scazut in aprilie, a doua luna a starii de urgența, cu 22,3% fața de luna martie, ca urmare a diminuarii vanzarilor la carburanți (-35,1%), produse nealimentare (-22,3%) și produse alimentare, bauturi si tutun (-15,5%), se arata in analiza Institutului Național…

