Afacerile românilor cad una după alta. Pandemia a pus firmele „pe butuci”! Scumpirea carburantilor si cresterea tarifelor la energie si gaze au accentuat si mai mult problemele financiare, in primul rand in zona IMM-urilor slab capitalizate, vulnerabile la criza. 73.365 de firme au intrat in acest an in insolventa, si-au suspendat activitatea sau au fost dizolvate sau radiate, cu 13.398 mai multe decat in anul trecut. Romanii […] The post Afacerile romanilor cad una dupa alta. Pandemia a pus firmele "pe butuci"! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

