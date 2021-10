Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai profitabila companie din sud-estul Europei este din Romania. Pe primele locuri in top se mai afla alte trei companii romanești, conform Mediafax. Dedeman, cea mai mare companie antreprenoriala din Romania dupa cifra de afaceri, se afla pe primul loc in topul profiturilor din regiunea…

- In cadrul audierilor de marți din comisii parlamentare, Dan Barna, propunerea lui Dacian Cioloș pentru Ministerul Afacerilor Externe, a vorbit despre noile oportunitațile pe care Romania trebuie sa le fructifice in relația cu Statele Unite, susținand ca „SUA și-au luat mana in mod formal de pe estul…

- „Traian Basescu a facut orice ca sa fiu condamnat la referendum. Dar nu el coordona statul paralel, ci Florian Coldea, care a fost tot timpul in razboi cu Basescu. Este un personaj malefic și inteligent. Este de vorbit despre acest personaj. Lui Basescu i s-a luat fratele, Udrea, fiica. Aștia sunt oamenii-ținta,…

- Agricultura, piscicultura, creșterea animalelor și prelucrarea hranei se anunța a fi, in urmatorii ani, unul dintre cele mai spectaculoase business-uri din Romania. Potrivit unei analize Frames & Factory 4.0, pe fondul dezvoltarii lanțurilor de producție și creșterii vanzarilor la nivel local și internațional,…

- Consiliul Județean Cluj a primit din partea proiectantului Studiul de Fezabilitate (S.F.) aferent construirii viitorului Centru Integrat de Transplant Cluj, parte integranta a etapei de proiectare. In perioada imediat urmatoare, dupa

- Ultimele zile ale lunii iulie și primele din august vor aduce cel mai intens val de caldura din vara lui 2021 de pana acum. Temperaturile urmeaza sa depașeasca 40 de grade Celsius in unele zone, ajungand chiar la 45 de grade in Grecia, in acest weekend, conform severe-weather.eu. In acest context, riscul…