Afacerile producătorului de utilaje agricole IRUM Reghin au crescut cu 31% în 2020 Producatorul de utilaje agricole si forestiere IRUM, controlat de familia Oltean din Reghin, a inregistrat anul trecut o crestere de aproximativ 31% a afacerilor fata de anul anterior, sustinuta de lansarea unei noi game de tractoare pentru fermele de familie, de reteaua dezvoltata de dealeri externi, dar si de unele proiecte ale companiei care au ajuns la maturitate in 2020. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul municipiului Reghin vor funcționa doua centre de vaccinare: la Casa Municipala de Cultura "Dr.Eugen Nicoara", respectiv la Sala de Sport din incinta Parcului Tineretului. Centrele de vaccinare, care vor fi avizate de direcțiile de sanatate publica, vor avea un circuit funcțional din punct…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Targu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a inculpatului RAICA FLORIN ROBERTO, la data faptelor ofiter de politie in cadrul Politiei municipiului Reghin, pentru comiterea infractiunilor…

- La una din secțiile de vot amenajate la Gradinița cu Program Normal Nr. 3 din municipiul Reghin a votat in cursul dimineții Adrian Giurgiu, cel care deschide lista candidaților USR-PLUS Mureș pentru Camera Deputaților. „Am votat in primul rand pentru o Romanie dezvoltata, am votat pentru a scapa de…

- In jurul dimineții, ora 9, la una din secțiile de vot amenajata in cadrul Gradiniței cu Program Normal Nr. 3 din municipiuul Reghin și-a exercitat dreptul la vot și Dumitrița Gliga, președinte interimar al PSD Mureș, cea care deschide lista candidaților PSD Mureș pentru Camera Deputaților. „Am votat…

- Afacerile pe care le facea cu statul fostul ministru al Sanatații, Ionuț Bazac The post Spovedania lui Rizea. CUM a fost nominalizat Bazac ministru al Sanatații appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Spovedania lui Rizea. CUM a fost nominalizat Bazac ministru al Sanatații Credit autor:…

- Sustinem si noi afacerile locale si mai ales oamenii care nu-si pierd speranta, desi e o perioada foarte grea. Daca va place cafeaua, trebuie sa faceti o vizita la Captain Bean. Ii gasiti pe Bulevardul 1848 la nr 5. Hai sa aflam povestea. …. "Prezinta-te putin. Ce faceai inainte de Captain Bean? Ma…

- Clubul Fermierilor Romani pentru Agricultura Performanta a inițiat o campanie naționala de informare și reprezentare a intereselor fermierilor pagubiți ca urmare a neonorarii unor contracte de achiziții de utilaje agricole. Este vorba de furnizare de echipamente agricole de catre reprezentanța romaneasca…

- Nascut in septembrie 1978, Dan Ivan a crescut in cartierul baimarean Sasar. A urmat cursurile primare ale Școlii „Avram Iancu”, iar in perioada 1992-1996 a fost elev al Colegiului Tehnic „George Barițiu”, profilul Electrotehnic. In același timp, a facut sport de performanța la nivel de juniori. Studiile…