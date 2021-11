Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mulți angajați in telemunca sunt la companiile cu salarii mari. Topul industriilor care au incheiat cele mai multe contracte de telemunca este condus de domeniul IT. Aceasta informație apare intr-un studiu prezentat de Accace Romania, o importanta companie de consultanța de afaceri. Din datele…

- Politic Declarație politica deputat PNL, Maria Stoian: “A invins economia pandemia?” septembrie 17, 2021 11:30 Cu totii am fost afectati, intr-un fel sau altul, de pandemia provocata de coronavirus. Au avut de suferit nu doar sistemele de sanatate, ci si economiile, societatile si modul nostru de…

- Agricultura, piscicultura, creșterea animalelor și prelucrarea hranei se anunța a fi, in urmatorii ani, unul dintre cele mai spectaculoase business-uri din Romania. Potrivit unei analize Frames & Factory 4.0, pe fondul dezvoltarii lanțurilor de producție și creșterii vanzarilor la nivel local și internațional,…

- Companiile vor arata diferit in urmatorii trei ani datorita noilor modele de afaceri și de lucru. Modificarile sunt provocate de pandemie și sunt susținute de digitalizare, se arata in raportul global PwC. 78% dintre directorii generali la nivel global se așteapta ca organizațiile pe care…

- Pandemia a creat un nou tip de turist: angajatul care munceste de la distanta, de la malul oceanului sau poalele muntelui. Așa ca agențiile de turism și-au adaptat ofertele și vin cu pachete speciale pentru cei care pot lucra de oriunde. Mai ales ca cererea este din ce in ce mai mare.

- Pandemia de COVID-19 a obligat mai multe afaceri mici sa-și suspende activitatea, insa o parte dintre acestea s-au mentinut pe linia de plutire datorita ingeniozitații patronilor si a ajutorului oferit de parteneri.

- Unu din zece angajati din turism a plecat din aceasta industrie in 2020, astfel ca piata turistica locala a numarat anul trecut doar 165.000 de angajati, conform calculelor ZF realizate pe baza datelor de la Registrul Comertului, noteaza Mediafax. In pofida plecarii a 24.000 de oameni din…

- Veo Worldwide Services are 800 de angajati in 6 tari, in Iasi regasindu-se unul dintre centrele cele mai puternice de achizitii ale grupului. In Iasi au fost cumparate produse de lichidare in valoare de 165 milioane de euro. Pandemia a adus schimbari majore si in randul companiilor care furnizeaza servicii…